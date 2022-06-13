Об этом рассказал начальник главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов в ходе телемарафона. Он также отметил, что почти 40 детей в Киевской области погибли в результате боевых действий, передает 24 канал.

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Пропавшие дети из Киевщины могут быть в Беларуси

Прежде он отметил, что от рук врага в одной только Киевской области погибли 38 детей. Небитов подчеркнул, что это жуткая цифра.

Кроме того, известно, что в области пропали 4 ребенка. Над их поиском работают правоохранители.

По трое у нас есть информация, которую принудительно вывезли на территорию Беларуси. Возможно, они сейчас находятся там,

– сказал Небитов.

Он также рассказал, что полицейские уже работают над точной установкой места, где находятся дети. К этому привлечены международные организации.

Что касается четвертого ребенка, то тело его отца вытащили из-под завалов в Бородянке. Тогда спасатели малышей не обнаружили. Но не исключено, что она тоже там была. Известно, что эксперты уже выделили образец ДНК. Его исследуют, чтобы узнать, не погиб ли ребенок вместе с отцом на месте происшествия.

Враг уже убил 288 детей

Ювенальные прокуроры 13 июня сообщили, что в Украине от рук российских захватчиков погибли 288 детей , а еще 527 получили ранения.

Сразу же оговоримся, что эта цифра не является окончательной. Подлинное количество жертв российской агрессии невозможно назвать из-за ведения активных боевых действий, а также оккупации украинских территорий.

Где больше всего пострадало детей

Донецкая область – 218;

Харьковская область – 166;

Киевская область – 116;

Черниговская область – 68;

Луганская область – 54;

Херсонская область – 52;

Николаевская область – 48;

Запорожская область – 30;

Сумская область – 17.

К сожалению, за минувшие сутки погиб один ребенок. Речь идет о 6-летнем мальчике, который стал жертвой артиллерийского обстрела в Лисичанске. Кроме того, 12-летняя девочка получила травмы в Черткове во время ракетных обстрелов 11 июня.

Известно также об уничтожении образовательных учреждений. Вражеские атаки с начала полномасштабного вторжения стали причиной разрушений 1971 года объекта, из которых – 194 сравняли с землей.

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