В Китае чиновника приговорили к смертной казни за передачу секретных данных иностранной разведке / AP (иллюстративное)
В Китае чиновника по фамилии Ма приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу иностранного государства. Он передал зарубежной разведке 35 секретных документов и получил за это более миллиона юаней вознаграждения.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на связанное с правительством издательство Gold Wall Press, мужчину завербовала иностранная спецслужба во время его работы за рубежом.
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Каковы подробности?
Сотрудница разведки по имени Кайлин познакомилась с ним под предлогом изучения китайского языка, регулярно платила за общение и склонила его к подписанию обязательств о конфиденциальности и лояльности.
Впоследствии куратор познакомила чиновника со своим коллегой, который заставил его сотрудничать с помощью шантажа. Мужчине угрожали раскрыть его предыдущие противоправные действия китайским властям в случае отказа от сотрудничества.
Для выполнения заданий иностранная разведка обеспечила агента ноутбуком и установила ежемесячные выплаты. Общая сумма полученного им вознаграждения превысила один миллион юаней, что соответствует примерно 140–150 тысячам долларов.
Шпионский сайт и сбор секретов в министерстве
После возвращения в Китай мужчина продолжил собирать разведывательные данные, пользуясь доступом к секретной информации.
Днем он копировал материалы из закрытых документов на рабочем месте, а ночью передавал файлы кураторам через специальный шпионский веб-сайт.
"Это шокирующее дело служит очередным тревожным сигналом", – заявили в издании Gold Wall Press, призвав госслужащих сохранять бдительность и противодействовать попыткам иностранной вербовочной деятельности.
Китайские власти скрыли название ведомства, в котором работал фигурант, и не уточнили иностранное государство, в интересах которого велась разведка. Также официально не раскрывают точную дату вынесения судебного решения и статус исполнения смертного приговора.
Усиление контроля за государственной тайной
В последние годы Министерство государственной безопасности Китая активизировало публичную борьбу с иностранным шпионажем.
Власти регулярно освещают подобные судебные процессы в СМИ, фильмах и социальных сетях, предостерегая граждан от связей с зарубежными спецслужбами.
Кроме того, официальный Пекин значительно расширил антишпионское законодательство. Новые нормы расширили юридическое определение шпионской деятельности и предоставили органам госбезопасности дополнительные полномочия для проверки служебных тайн.
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