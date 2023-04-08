Под холодным дождем он провел всю ночь – до 10 часов утра следующего дня. Отмечают, что парень пришел к месту работы своей девушки и таким образом пытался извиняться.

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Простила ли мужчине его любимая

Впоследствии вокруг мужчины собралась целая толпа, которая отказывала его от этой нелепой идеи. Интересно, что на место происшествия даже приехала полиция, которая уговаривала мужчину уйти.

В Китае мужчина 21 час стоял на коленях: смотрите видео

Многие из нас пытались уговорить его уйти. Ему говорили, что не обязательно стоять на коленях. Девушка не желает появляться, а он унижает себя,

– говорит очевидец.

В комментариях к видео мужчину в основном осуждают, а девушку просят быть осторожным, поскольку такое поведение влюбленного, очевидно, неадекватное:

"Человек, прибегающий к такому экстриму – это ужасно",

"Девушка, держись от него подальше",

"Любовь не приходит попрошайничеством",

"Это не любовь, а нравственный террор".

Издание не рассказывает, как закончилась история, но, вероятнее всего, влюбленный поймал облизня.