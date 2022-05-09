Апокалиптические фото и видео окровавленной голуби начали массово распространяться в сети. Впрочем впоследствии в местных СМИ сообщили, что бояться нечего, ведь жуткая окраска неба повлекла за собой необычное преломление света.

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Кровавое небо над китайским городом

На видео, которые местные жители начали загружать в сеть, слышна паника. Жители города зафиксировали, как 7 мая небо стало кроваво-красным под толстыми слоями тумана и предположили начавшийся апокалипсис.

Новость о красном небе стала самой популярной темой в социальных сетях, в частности, в твиттере и китайском Weibo. На платформе Douyin, аналогу тектока, пользователи убеждены, что явление – плохой знак , связанный с очередной волной пандемии COVID-19, начавшей набирать обороты в соседнем Шанхае. Паника распространяется среди местного населения:

"Происходят несчастные случаи";

"Необходимо срочно производить запасы продовольствия", – пишут китайцы в социальных сетях.

Метеорологи опровергли апокалипсис

Сотрудники метеорологического бюро Чжоушаня опровергли обеспокоенность горожан. Они отметили, что кроваво-красная окраска неба – это следствие необычного преломления света, а не масштабной катастрофы или начала апокалипсиса.

Вероятно, это – следствие преломления и рассеяния атмосферой света от находящихся вблизи порта рыболовных лодок,

– подчеркнули метеорологи.

Также одна из версий предполагает, что помочь необычному преломлению света могли твердые частицы, образовавшиеся в результате масштабного извержения в январе 2022 года вулкана Тонга .

Кроме того, исследователи предположили, что кроваво-красное небо может являться следствием геомагнитных бурь, вызванных взрывами на Солнце. Впрочем, в китайских СМИ опровергли эту версию , отметив, что в последние дни никаких аномалий солнечной активности зафиксировано не было.

Кроваво-красное небо над китайским городом Чжоушань / Фото Douyin / zsgd93

К слову, историки нашли документы, датированные еще 18 веком из Китая, Кореи и Японии. Там есть упоминания о подобных сообщениях очевидцев относительно жуткой кроваво-красной окраски неба, поэтому такое явление в регионе происходит не впервые.

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