Утром 3 июля там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Артема Семенихина.

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Что известно об атаке на Конотоп

В 10:19 в Воздушных силах предупреждали о движении ударных дронов в направлении Конотопа с востока. Там призвали горожан находиться в укрытиях, а также сообщили, что есть движение цели на Сумщину с Курщины, вектор – Белополье.

В эту же минуту мэр города сообщил о взрывах в Конотопе. По состоянию на 10:30 воздушная тревога на Сумщине до сих пор продолжается. Отметим, что в 10:41 Симохин также сообщил, что в результате российской атаки в Конотопе уничтожен объект инфраструктуры.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Добавим, что под атакой вражеских дронов оказалась и Полтава. В городском совете сообщили, что над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Там призвали местных жителей сохранять спокойствие, не публиковать фото, видео или точную информацию о местах попаданий и дождаться официальной информации.