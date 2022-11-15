В результате ракетного обстрела разрушен энергетический объект. Три ракеты удалось сбить нашим защитникам.

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В Кривом роге застряло более 500 шахтеров

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в шахтах Кривого Рога из-за обстрела россиян застряли более 500 человек.

Он отметил, что под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Недавно он сообщил о том, что спасательная ситуация закончилась.

Из шахт выведены все 566 шахтеров, оставшихся под землей в результате ракетного удара. Спасибо горноспасателям и коллективам шахт, которые были на поверхности. Операция длилась почти четыре часа,

– сообщил Вилкул.