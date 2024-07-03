Местных жителей призвали искать укрытие. Ранее было объявлено об угрозе баллистики.

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Последствия удара устанавливаются

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал взрыв. По его словам, он раздался не в самом Кривом Роге.

Предварительно, взрыв за пределами города,

– написал он.

Пока о последствиях атаки нет никакой информации. Вилкул сообщил, что они пока устанавливаются.

Еще один взрыв в Кривом Роге раздался в 11:55.

В настоящее время воздушная тревога в Кривом Роге и еще ряде областей продолжается.