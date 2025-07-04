Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге 4 июля

В 10:28 в Криворожском районе объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы Украины сообщили, что на город движется российский БпЛА. Повышенная опасность была объявлена в 10:41.

Кривой Рог – угроза применения врагом ударных БпЛА,

– писали военные.

Уже в 10:48 жители Кривого Рога услышали взрыв. Россияне снова обстреляли город дронами.

Местные власти пока не рассказывают о подробностях атаки. Но Александр Вилкул подтвердил, что над городом летали вражеские "Шахеды".

Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,

– подчеркнул чиновник.

Через несколько минут громко было также в Днепре. Туда также двигались "Шахеды".

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Напомним, что этой ночью Днепропетровская область находилась под массированной атакой российских БпЛА. Силы ПВО смогли сбить 14 вражеских дронов-камикадзе. Их обломки повредили частный дом и два гаража. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме этого, обстрелу ночью подвергся Павлоград. Россияне запустили на город свои ударные дроны.