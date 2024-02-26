О ситуации в городе рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Соответствующее сообщение в его телеграмме появилось в 21:25.
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Все нормально, – Вилкул
По поводу взрыва. Без деталей, но все нормально,
– отметил он.
Воздушная тревога в ряде областей в основном связана с запуском дронов-камикадзе. Во время атаки "Шахедами" враг также запустил управляемые авиационные ракеты.
В 21:08 Воздушные силы написали: "Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепропетровщины!" А уже в 21:16 уточнили, что она изменила движение в направлении Кировоградщины. В то же время заметим, что СМИ о взрывах в Кривом Роге написали в 21:13.
В 21:54 сообщение поступило от главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. По его словам, в Новомосковском районе работала ПВО. Защитникам ВзК "Восток" удалось сбить дрон врага.
Что известно об атаке в ночь на 26 февраля
- В ночь на 26 февраля российские военные запускали как ракеты, так и дроны-камикадзе. Утром Воздушные силы отметили, что враг атаковал Украину из Крыма баллистической ракетой "Искандер-М", из Белгородской области двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной Х-31П и 14 дронами-камикадзе.
- В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 дронов-камикадзе "Шахед" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
- Были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины, чтобы отбить воздушное нападение со стороны врага.