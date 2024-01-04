Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики несколько раз 4 января. Около десяти утра на Кропивницкий и Кривой Рог уже летели ракеты.

Что известно о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге днем 4 января

В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.

На 14:11 воздушная тревога в трех областях Украины.



Карта тревог на 14:11 4 января / Скриншот 24 Канала

В 14:17 тревога распространилась и на Харьковщину – есть ракетная опасность.

Мониторинговые каналы пишут о новых ракетах на Кропивницкий. Пройдите в укрытие!

В 14:22 в Кропивницком прогремели новые взрывы, в 14:23 – в Кривом Роге. Помните о правиле двух стен, не стойте у окон и не снимайте работу ПВО и попадания!

Мониторинговые паблики предположили, что оккупанты запускали "Искандер" или С-400 из Крыма. Ждем официальную информацию.

Карта тревог на 14:31 / Скриншот 24 Канала

В ГСЧС рассказали о последствиях утренних взрывов в Кропивницком

Ранним утром 4 января россияне обстреляли один из промышленных объектов на территории областного центра Кировоградской области.

К сожалению, один человек погиб, еще 8 – ранены. Это произошло в результате падения обломков. Также из-за падения обломков повреждено несколько зданий и загорелся автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.