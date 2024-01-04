Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики несколько раз 4 января. Около десяти утра на Кропивницкий и Кривой Рог уже летели ракеты.
Что известно о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге днем 4 января
В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.
На 14:11 воздушная тревога в трех областях Украины.
Карта тревог на 14:11 4 января / Скриншот 24 Канала
В 14:17 тревога распространилась и на Харьковщину – есть ракетная опасность.
Мониторинговые каналы пишут о новых ракетах на Кропивницкий. Пройдите в укрытие!
В 14:22 в Кропивницком прогремели новые взрывы, в 14:23 – в Кривом Роге. Помните о правиле двух стен, не стойте у окон и не снимайте работу ПВО и попадания!
Мониторинговые паблики предположили, что оккупанты запускали "Искандер" или С-400 из Крыма. Ждем официальную информацию.
Карта тревог на 14:31 / Скриншот 24 Канала
В ГСЧС рассказали о последствиях утренних взрывов в Кропивницком
Ранним утром 4 января россияне обстреляли один из промышленных объектов на территории областного центра Кировоградской области.
К сожалению, один человек погиб, еще 8 – ранены. Это произошло в результате падения обломков. Также из-за падения обломков повреждено несколько зданий и загорелся автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.