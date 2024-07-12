По данным французской береговой охраны, во время попытки пересечь пролив погибло 4 мигрантов. Произошло это в ночь на 12 июля.

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Спасти удалось 63 человека

Люди упали в море у побережья Булонь-сюр-Мер на севере Франции, после того, как часть их лодки "сдулась". Заметили людей в 4:30 по местному времени.

Было обнаружено, что несколько человек "дрейфовали в воде, а другие все еще держались за разбитую резину". Полиция рассказала, что четырех человек нашли без сознания, но вернуть их к жизни не смогли.

Спасти в целом удалось 63 человека: 14 человек – рыболовным судном, еще 49 – кораблем ВМС Франции.

В спасательной операции участвовали вертолет и рыболовное судно.

По словам МВД Великобритании, за два дня 8 – 9 июля Ла-Манш пересекли 484 мигранта. А 18 июня – 882 человека на 15 малых лодках, что является рекордом 2024 года.

Всего более 13 000 человек успешно добрались до Великобритании через Ла-Манш в этом году, а более десятка – погибли.

Преступные группировки получают огромную прибыль, подвергая жизни риску. Мы ускоряем действия с международными партнерами, чтобы преследовать и ликвидировать опасные банды контрабандистов,

– прокомментировал последние такие случаи министр внутренних дел Великобритании.