Об этом сообщили в Bloomberg. Там описали детали ситуации.

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В Ливане блэкаут

Компания Electricite Du Liban (EDL) заявила, что последний энергоблок электростанции Захрани был "принудительно выключен". Согласно ее данным, отключение электроэнергии повлияет на работу аэропорта, портов, водяных насосов, канализационных систем и тюрьмы страны.

Отключение электроэнергии произошло вскоре после того, как террористы "Хезболлы" выпустили залп ракет по Израилю.

В издании Bloomberg отметили, что атака стала ответом на удар израильских военных, в результате которого в Южном Ливане погибли 10 сирийских граждан, а еще 5 были ранены.