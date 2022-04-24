Из-за обстрелов в Горской общине горела трансформаторная подстанция. Также оккупанты перебили магистральный газопровод.

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Приблизительно 5,5 тысяч жителей остались без газа

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что оккупанты сильно повредили инфраструктуру – магистральный газопровод высокого давления.

Без голубого топлива остались ориентировочно 5,5 тысячи абонентов Горской и Попаснянской общин,

– подчеркнул Гайдай.

Из-за действий оккупантов загорелась трансформаторная подстанция. В настоящее время пламя удалось ликвидировать.

Напомним! Вчера, 23 апреля, российские военные убили 6 жителей общины и разрушили ряд домов.

Гайдай отметил, что более 113 тысяч абонентов остаются без газоснабжения, без света – более 114 тысяч потребителей.

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