Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает местных обязательно эвакуироваться. Ведь оккупанты могут насильственно депортировать в Россию.

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Ситуация в некоторых городах сложная

Сейчас оккупанты почти непрерывно обстреливают Попасную и Рубежное. Большинство местных уже остались без крыши над головой – россияне буквально разрушили дома людей.

Эвакуироваться оттуда сложно, но возможно. Украинская власть будет это делать, несмотря на все риски.

Каждый раз эвакуация оттуда – событие, полное героизма отдельных людей. Но пока мы не спасем всех, у кого есть такое желание, не остановимся. Рисковать, терять транспорт – впрочем, еще и еще возвращаться за земляками, – отметил Сергей Гайдай.