Авария произошла утром 23 апреля, около 09:45 по местному времени (около 04:45 по киевскому времени). Что стало причиной столкновения вертолетов, пока неизвестно.

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Вертолеты столкнулись во время репетиции

Во время утренней репетиции парада к годовщине Королевского флота Малайзии столкнулись два военных вертолета. Как впоследствии стало известно, в аварию попали вертолеты HOM (M503-3) и Fennec (M502-6).

Авария произошла в городе Лумут, штата Перак, где расположена военно-морская база Королевских ВМС Малайзии. Момент столкновения вертолетов также попал на видео.

Столкновение вертолетов в Малайзии: смотрите видео

На опубликованных в сети кадрах видно, что один из вертолетов зацепил хвост другого. После столкновения оба вертолета упали на землю.

Вертолеты столкнулись во время репетиции парада: смотрите видео

В результате аварии есть погибшие

В пожарноспасательном департаменте Малайзии сообщили, что на борту вертолета HOM (M503-3), который разбился на местном стадионе, было 7 человек. На борту другого вертолета – Fennec (M502-6) – было 3 членов экипажа. Второе воздушное судно упало в бассейн неподалеку.

К сожалению, в результате столкновения все 10 человек, которые были на бортах обоих вертолетов, погибли.

Гибель всех жертв была подтверждена на месте, а останки были отправлены в военный госпиталь Королевской военно-морской базы Малайзии Лумут для идентификации,

– сообщили в Королевском флоте.

Кадры с места падения вертолета / Фото пожарноспасательного департамента Малайзии

Также местных жителей призвали не публиковать кадры с места инцидента, чтобы не мешать расследованию. Что стало причиной столкновения двух вертолетов – пока неизвестно. В ВМС Малайзии сообщили, что будет создана комиссия для расследования причин инцидента.

К слову, в марте 2024 года в Малайзии также была авария с участием вертолета. Тогда вертолет береговой охраны упал в море возле острова Ангса во время тренировочного полета. К счастью, оба пилота и еще два пассажира выжили – их спасли рыбаки.