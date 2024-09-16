Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что у врага возникли проблемы с дислокацией боевых комплектов и живой силы. Недавно местное население Мариуполя сообщало о серии мощных взрывов.

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Противодействие оккупантам

Дмитрий Забавин отметил, что частые удары по военным целям россиян и громкая детонация боевых комплектов свидетельствуют, что ВСУ работают очень метко.

"Используя Мариуполь, россияне пытаются усиливать свои группировки на Угледарском направлении. Именно поэтому через город транзитом движется военная техника и личный состав", – сказал он.

Какая ситуация вблизи Угледара: смотрите на карте

Депутат Мариупольского горсовета отметил, что россияне на оккупированных территориях имеют трудности с тем, где размещать оружие и военных.

Все пансионаты, которые они заселили за последние годы или получили много "подарков", в частности украинский "хлопок", или же непригодны из-за действий россиян,

– отметил Забавин.