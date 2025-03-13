Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне фактически объявили врагами мигрантов из Азии, хотя они имеют российские паспорта. Это произошло еще в 2024 году и продолжается до сих пор.

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Почему мигранты бегут из Мариуполя

Желанием показать борьбу с так называемым внутренним врагом объясняются чистки на оккупированных территорий, а также и на территории России. В большинстве мигранты были сосредоточены в Мариуполе, поэтому там ситуация самая сложная.

Кроме этого, миграционные чистки были связаны с выполнением мобилизационных задач и закрытием мобилизационных требований, которые имели военкоматы Мариуполя,

– добавил Андрющенко.

Людей забирали десятками, а учитывая, что у них есть российские паспорта, они должны были стать на воинский учет. Поэтому мужчин ловили и сразу отправляли на фронт. Это привело к тому, что мигранты начали убегать из Мариуполя.

Также это вызвало определенные проблемы, особенно для тех, кто сейчас проводят ипотечное строительство, в городе некому работать,

– отметил Петр Андрющенко.

Ранее Мариуполь считался "островком безопасности" для мигрантов, если сравнивать с российской территорией. Теперь все стало по-другому. Сейчас россияне активно проверяют, стоит ли человек на воинском учете и ведут себя очень агрессивно.

"Это будет касаться и украинцев. Те, кто уже получили российский паспорт, почти все стоят на воинском учете, или будут стоять в ближайшее время. Такие процессы происходят по всей территории России", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Как это связано с мирными переговорами

На фоне разговоров о перемирии, российская пропаганда продолжает навязывать людям, что им надо готовиться к войне, это подают как якобы защиту "родины". Когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в 2022 году, то это вызвало страх и панику.

На этот раз так не будет. Они неплохо играют на патриотических историях. Например, Россия продает своему населению разговоры о Европе и миротворцах как то, что якобы весь мир хочет воевать против них,

– отметил Петр Андрющенко.

Итак, если летом или осенью 2024 года не будет прекращения огня или замораживания конфликта, то вполне вероятно, что мы увидим открытую мобилизацию, в частности на оккупированных территориях Украины.