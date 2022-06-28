Мариупольцы переходят в активную фазу противостояния

О ситуации в Мариуполе рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил, что сопротивление постепенно набирает обороты.

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Первая акция связана с тем, что российские военные запланировали снести несколько 9-этажек на улице Солнечная. Жителей предупредили об этом только за сутки, поэтому те не успели вынести свои вещи. Когда на место происшествия приехали работники МЧС, люди начали ложиться под тракторы. Кстати, оккупанты очень удивились такой акции неповиновения.

При участии местных коллаборантов пришли к соглашению о переносе подрыва на следующую неделю. Более того, после акции оккупационная администрация Мариуполя издала "циркуляр-объяснение" о том, что снос домов будет происходить не менее чем через 2 недели после первого сообщения жителям,

– рассказал Андрющенко.

Во второй раз мариупольцы протестовали из-за невыплаты зарплат. Так, 27 июня в гуманитарном штабе, что обустроили в "Метро", выдавали оплату людям, которые убирали город после обстрелов и бомбардировок. Руководил этим процессом депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Так, россиянин решил дать людям деньги всего за 1 месяц, хотя те работали полтора. За тяжелый труд мариупольцы получили по 11 тысяч рублей. Остаток Саблин предложил "простить".

Местным жителям такое предложение не понравилось, и они взбунтовались. Доступ в "Метро" пришлось закрыть, а людей разгоняли российские солдаты выстрелами в воздух. По словам Адрющенко, невыплаченную зарплату Саблин оставил себе.

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