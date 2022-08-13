Звуки взрыва услышали даже за пределами Мариуполя. Взрыв раздался около 15:40.

Обратите внимание Раздалась серия взрывов на оккупированной Херсонщине и в Мелитополе

Андрющенко оставил намек

О взрывах сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он пообещал сообщить о деталях впоследствии, однако оставил намек на то, что взрыв может быть "хлопком" для оккупантов.

Мариуполь. 15:40. Взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности – позднее. И да, не без нас,

– сообщил Андрющенко.

Серия взрывов на временно оккупированных территориях

Кроме Мариуполя, взрывы прогремели на территории временно оккупированных территорий Херсонщины и Мелитополя в Запорожской области.

В Херсонской области взрывы прогремели в:

Чаплынке Каховского района;

Нижних Сирогозах в Геническом районе;

Новотроицком;

Также взрывы прогремели в Мелитополе, на что отреагировал мэр города Иван Федоров. Он отметил, что слышали эти звуки жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. По словам городского головы, взрывы прогремели в юго-восточной части Мелитополя. Федоров подчеркнул, что украинские военные не дают покоя оккупантам уже 7 день подряд.

Стоит отметить, что украинские войска ежедневно наносят точные удары по целям врага на временно оккупированных территориях. Эти атаки способствуют деморализации врага и их серьезным потерям. Например, ВСУ атаковали все мосты на Херсонщине, по которым оккупанты могли поставлять вооружение и продовольствие. Теперь те, кто на правом берегу Днепра, не смогут даже получать еду.

Речь идет про:

Антоновский мост;

Антоновский железнодорожный мост;

Дарьевский мост через реку Ингулец;

дамбу Каховской ГЭС.

Последнее транспортное сообщение для оккупантов на Каховской ГЭС было уничтожено точным ударом Вооруженных Сил 12 августа. Это серьезный удар по оккупантам и еще один фактор, который поможет нашим воинам в освобождении Юга, в частности Херсона.

Стоит посмотреть – в Мариуполе действуют партизаны: смотрите видео