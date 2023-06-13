Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, пока нет информации о последствиях взрывов, данные уточняют.
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В оккупированном Мелитополе продолжает расцветать летний хлопок. Громкий одиночный взрыв около получаса назад слышали жители на Севере города. А за час до этого глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре,
– говорится в сообщении.
Других подробностей пока не было. оккупанты – стандартно – молчат.
Сезон жаркого "хлопка"
Ранее мощные взрывы произошли во временно оккупированном Приморске – прилетело по врагам, разместившимся на одной из баз отдыха. После этого россияне скрывались с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.
Также в оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 12 июня партизаны взорвали тепловоз, по которому захватчики возили топливо в сторону фронта.