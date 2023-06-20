Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Отмечают, что специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

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О полном возобновлении работы терминалов обещают сообщить дополнительно.

Альтернативы способы оплаты

Теперь оплатить проезд можно:

транспортной картой

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"

бесконтактной банковской картой

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

К слову, вчера в столице по техническим причинам не работал фуникулер.

Киев ночью был под атакой "Шахедов"

Под утро враг атаковал Киев иранскими дронами "Шахедами", силами Противовоздушной обороны уничтожено около 20 вражеских целей.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не было. Данные обновляются и уточняются.