Об этом пишут российские СМИ.

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Что Захарова заявила о Латвии?

Мария Захарова утверждает, что Латвия якобы находится в авангарде конфронтации с Россией и выступает ее подстрекателем. По ее словам, Москва неоднократно фиксировала случаи, когда Рига якобы предоставляла воздушное пространство украинским беспилотникам, совершающим атаки по территории России.

Кроме того, представительница российского МИД обвинила Латвию в создании препятствий для поставок российского зерна на мировые рынки. Такие действия якобы направлены на то, чтобы максимально затруднить его оперативное поступление.

Захарова также пригрозила ответными мерами со стороны Москвы. Россия оставляет за собой право принять "решительные политико-дипломатические меры".

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что действия Эстонии якобы находятся на грани развязывания открытой войны с Москвой. Причиной возмущения Кремля стали обвинения Таллинна в причастности России к неудачной попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса вблизи эстонской столицы и решение закрыть пункты пропуска на границе с 1 декабря 2026 года.

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В российском МИД сообщили, что 23 ноября вызвали временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги и выразили ему решительный протест. Там назвали решение Таллинна "очередной антироссийской выходкой" и заявили, что закрытие границы якобы нанесет удар по экономике Эстонии, а также по ее союзникам в ЕС и НАТО.

Кроме того, Москва выразила недовольство поддержкой Украины со стороны Эстонии, препятствиями для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море и запретом на транзит российского и белорусского зерна. Российские дипломаты также безосновательно обвинили Таллинн в репрессиях против русскоязычных жителей и инакомыслящих.