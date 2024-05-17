Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кадровые изменения в Минобороны

Кроме того, Кабмин назначил Александра Балануцу заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Также правительство уволило Людмилу Акимову с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций.

Что известно о Гаврилюке

Иван Гаврилюк является генерал-лейтенантом ВСУ. Был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Также известно, что он с апреля по август 2022 года был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.