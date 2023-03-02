Гуменюк – спикер ОК "Юг" – рассказала в эфире Military Media Center, что в Молдове фиксируют все признаки гибридной войны, информирует 24 канал. Там пытаются расшатать социально-политическое устройство.

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В Молдове сейчас расцветают все признаки гибридной войны,

– подчеркнула Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" рассказала, что в Молдове пытаются:

нарушить социально-политическое устройство;

продвигать пропагандистские нарративы;

свозить туда команды агитаторов.

России не хватает ресурсов для вторжения

Дорин Речан – премьер Молдовы – уверен, что России не хватит ресурсов для эскалации.

"России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье", – говорится в сообщении.

Какие цели у России

Андрей Черняк – представитель ГУР МО – заявил, что России нужно усиливать напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья.

Страна-террористка хочет: