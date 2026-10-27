Путин готовится к саммитам: Москва на три дня останется без мобильного интернета

Российские СМИ сообщают, что 27 и 28 октября связь будет отключаться с 11:30 по московскому времени, а 29 октября – с 09:30. В этот период пользователям будут доступны только сервисы из "белого списка", а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi.

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Что известно об ограничениях связи в Москве

Ограничения вводятся в связи с проведением "Форума стран-экспортеров газа" (ФСЭГ) и саммита "Россия – Африка".

Газовый форум начнется 27 октября в Центре международной торговли в 12:45, где с речью выступит диктатор Путин.

Саммит "Россия – Африка" пройдет 28–29 октября. В рамках этого мероприятия президент страны-террористки планирует провести более 20 двусторонних встреч с иностранными представителями.

Ранее российские власти неоднократно отключали мобильную связь, объясняя такие шаги необходимостью противодействия украинским беспилотникам. С начала осени Вооруженные силы Украины существенно увеличили интенсивность атак по объектам в Московском регионе.

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Один из самых масштабных налетов произошел 23 октября, когда атака парализовала работу всех четырех аэропортов столичного авиаузла. Из-за угрозы тогда также была проведена экстренная эвакуация из небоскреба в "Москва-Сити", где расположены офисы Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторга России и других государственных ведомств.

Сложная ситуация в российской авиации я наблюдалась и 24 октября.