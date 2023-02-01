Российские СМИ пишут, что американку задержали на 13 суток и выписали штраф в 20 тысяч рублей. Самый абсурд ситуации – ей инкриминируют "несанкционированный митинг", сообщает 24 Канал.

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"Хотел показать теленку Москву"

Алиса в разговоре с российскими СМИ рассказала, что выкупила теленка, чтобы спасти его от убоя. Американка периодически в разных странах мира покупает животных, чтобы спасти их от смерти.

Я выкупила теленка для того, чтобы его не съели. Решила отвести его в такое прекрасное место и показать ему страну,

– говорит Алиса.

Гражданку США обвинили в организации несанкционированного митинга из-за возгласов о том, что животные – не еда. Очевидно, что в России это считают преступлением.

Животное, которое выгуливала у Кремля американка Алиса, конфисковали и отправили в реабилитационный центр.

Алиса когда-то бывала и в Украине

В сентябре 2021 года выяснилось, что американка Алиса Дей, которая тогда жила в Днепре держит дома поросенка и теленка. Она выкупила животных на Olx, чтобы их не отдали на убой. Прохожим показалось, что теленок очень устал, поэтому они позвонили в полицию.

Животных по требованию полиции и арендодателя, в квартире которого Алиса содержала их, передали в приют. Свой поступок американка объясняла тем, что она стремится спасать животных и будет делать это до смерти.