В Мукачевском городском совете рассказали, что легендарная сакура растет по улице Успенской. Расцветать среди зимы для нее – уже традиция. Впервые сакура расцвела среди зимы еще в 2014 году и с тех пор не изменяет себе.

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Цветет и в мороз: "бешеная" сакура в Мукачево цветет посреди зимы. Несмотря на низкую температуру воздуха, на дереве можно заметить несколько цветущих бутонов. Сакура растет по улице Успенской. Впервые "не в сезон" дерево начало цвести в 2014 году,

– говорится в сообщении.



Сакура расцвела посреди зимы / Мукачевский городской совет



В сети опубликовали сказочные фото / Мукачевский городской совет

Тем временем синоптики прогнозируют, что в Закарпатье ударят морозы. Обещают до -6 градусов.

В Украине объявили I уровень угрозы

Тем временем украинцев предупредили, что погода в Украине ухудшится. Из-за сильной гололедицы на территории страны объявили I уровень угрозы. Людей просят быть внимательными и осторожными и соблюдать правила безопасности. Также прогнозируют, что в ближайшие дни снова будет снежить.