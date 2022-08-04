Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что все это делается для того, чтобы посеять панику среди населения, чтобы граждане чувствовали себя в опасности.

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"Такие системные случаи, это точно ИПСО, ведь мы знаем, что правдивые заминирования очень часто являются единичными, или такие себе несистемные "розыгрыши", – объясняет Смирнов.

Ростислав Смирнов советник министра внутренних дел Украины Когда такие вещи в один день проходят в разных регионах Украины – это однозначно спланированная акция. Враг будет делать все что угодно, чтобы распространять еще больше ИПСО, чтобы украинцы были напуганы.

Ростислав Смирнов также отмечает, что такие сообщения о "заминировании" могут быть связаны с тем, что у оккупантов уменьшились запасы оружия.

Нельзя констатировать то, что у них нет ракет. Но если сравнивать карту ракетных ударов даже месяц назад – сейчас таких ударов значительно уменьшилось,

– говорит советник Монастырского.

Также снижение процента попадания вражеских ракет можно связать с эффективной работой ПВО, говорит Смирнов. Например, на днях по западу Украины захватчики выпустили 8 ракет, а долетела только одна .

Подробнее о вражеских ИПСО и фейковых минированиях: смотрите видео

"Минирование" вокзалов и рынков в Украине 4 августа

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, из каких городов поступила информация о возможном заминировании.