Около 03:40 в Киеве объявили воздушную тревогу, пишет 24 Канал. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в направлении столицы движется ударный дрон.

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Воздушная тревога в Киеве длилась 10 минут

В КГВА информировали, что на подступах к Киеву работает ПВО. Также в Киевской ОВА информировали о вражеском дроне в регионе.

Заметим, что воздушная тревога в Киевской области прозвучала после 2 ночи.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась около 10 минут. Уже в 03:52 в столице объявили отбой.

Прошлой ночью Россия также атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. Военные российской армии направили по Украине 132 дрона.

В Воздушных Силах сообщили, что защитники неба сбили 88 беспилотники, а еще 41 – был локально потерян. Кроме того, один дрон вернулся в Россию.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины были зафиксированы повреждения.