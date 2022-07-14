Информация о сиренах начала появляться в 22:11 14 июля. Сначала о воздушной тревоге сообщили в Харьковской области, однако там сообщили по отбой в 22:35.

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Тревога во многих областях Украины

Воздушную тревогу объявили в областях:

Полтавской;

Сумской;

Черниговской;

Киевской;

Житомирской;

Черкасской;

Кировоградской;

Николаевской;

Винницкой;

Житомирской;

Ровенской;

на Волыни.

Стоит отметить, что в Луганской области воздушная тревога длится со 2 апреля. Зато в Херсонской области и в Крыму – сирены не включают, ведь эта территория временно оккупирована россиянами.