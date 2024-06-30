Произошло это на северо-востоке Нигерии в штате Борно. Взрывы зафиксировали на свадьбе, похоронах и в больнице.

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Среди погибших есть дети

По данным экстренных служб штата первый взрыв прогремел на свадебной церемонии около 15:00 по местному времени в субботу. Второй взрыв был зафиксирован в больнице города Гвозы. Третий – произошел на похоронах.

Генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Баркиндо Мухаммад Саиду посетил место взрыва в городе Гвоза. По его данным, среди погибших есть мужчины, женщины, а также дети.

Больше подробностей эти взрывы пока не предоставляют. Впрочем, в Reuters предполагают, что это взрывы могли организовать террористы-смертники. Борно уже 15 лет находится в центре исламистского восстания. За эти годы погибли тысячи людей, а миллионы граждан покинули свои дома.

Несмотря на то, что нигерийские военные снизили возможности боевиков, они все еще совершают смертоносные нападения на гражданское население и объекты безопасности,

– пишут в издании.