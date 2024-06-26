В направлении города, по предварительным данным, летела вражеская ракета. 24 Канал призывал жителей Николаева оставаться в укрытиях, ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Николаевцы слышали громкий взрыв

Воздушная тревога в Николаевской области прозвучала 25 июня в 23:36. Воздушные силы предупреждали об опасности для южных областей нашего государства.

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на Востоке и Юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– написали военные.

Уже 26 июня в 00:01 в Николаеве услышали громкие взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов", – написали журналисты.

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" также отметили, что 1 борт российского Су-34 в акватории Черного моря. Враг также, по предварительным данным, пустил управляемую авиационную ракету.

В то же время мониторинговый телеграм-канал Monitor писал, что, вероятно, враг нанес удар ракетой Х-59/69 по Николаевскому району.

Уже в 00:20 по всей Николаевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

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