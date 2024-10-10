О взрыве в городе сообщают корреспонденты 24 Канала. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрыв в Николаеве слышали горожане

В 11.42 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Уже через две минуты скоростная цель двигалась в северо-западном направлении.

Через мгновение защитники неба уточнили, что враждебная баллистика двигалась в направлении Николаева: "Николаев – в укрытие".Воздушная тревога была объявлена ​​незадолго до этого, около 11:38.

Взрывы услышали горожан ориентировочно в 11:46. Позже появилась информация об обесточивании для части районов города.

В некоторых районах Николаева исчез свет, сообщают корреспонденты Общественного,

– пишут СМИ.

В 12:08 горожане услышали повторный взрыв.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.