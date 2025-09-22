В Николаеве прогремели взрывы
- Россияне атакуют с помощью ударных беспилотников и баллистического вооружения, взрывы слышали в Николаеве.
- Воздушную тревогу для Николаевской области объявили в 18:31, а в 21:04 появились сообщения о взрывах.
Россияне атакуют Украину с помощью ударных беспилотников и баллистического вооружения. Во время этого взрывы прогремели в Николаеве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что одновременно громко было и в других городах.
Что известно о взрывах в Николаеве?
Воздушную тревогу для Николаевской области объявили ориентировочно в 18:31. Вскоре после этого в Воздушных силах сообщили о группе вражеских беспилотников, которые удалось зафиксировать в воздушном пространстве региона.
Уже в 21:02 появилась информация об угрозе баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма, взрывы прогремели в нескольких городах. В 21:04 в сети обнародовали первые сообщения о взрывах в Николаеве.
В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
В каких городах также было громко?
- Известно, что кроме Николаева, российская армия применила ударные дроны и ракеты по Одессе. Вооружение двигалось на город из акватории Черного моря. Жители слышали сильные взрывы. Местные власти пока не комментировали обстрел.
- Под российским ударом также оказались Сумы. До этого в Воздушных силах несколько раз предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников через регион курсом на Юг. Громко в городе было примерно в 21:03.
- За несколько часов до этого взрывы прогремели в Запорожской области из-за атаки ударных дронов. В регионе работали силы противовоздушной обороны. Отметим, что в последнее время эта область часто оказывается под ударами.