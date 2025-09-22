У Миколаєві прогриміли вибухи
- Росіяни атакують за допомогою ударних безпілотників та балістичного озброєння, вибухи чули у Миколаєві.
- Повітряну тривогу для Миколаївської області оголосили о 18:31, а о 21:04 з'явилися повідомлення про вибухи.
Росіяни атакують Україну за допомогою ударних безпілотників та балістичного озброєння. Під час цього вибухи пролунали у Миколаєві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що водночас гучно було й в інших містах.
Що відомо про вибухи у Миколаєві?
Повітряну тривогу для Миколаївської області оголосили орієнтовно о 18:31. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про групу ворожих безпілотників, які вдалося зафіксувати у повітряному просторі регіону.
Вже о 21:02 з'явилася інформація про загрозу балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму, вибухи пролунали у кількох містах. О 21:04 у мережі оприлюднили перші повідомлення про вибухи у Миколаєві.
У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
У яких містах також було гучно?
Відомо, що крім Миколаєва, російська армія застосувала ударні дрони та ракети по Одесі. Озброєння рухалося на місто з акваторії Чорного моря. Жителі чули сильні вибухи. Місцева влада наразі не коментувала обстріл.
Під російським ударом також опинилися Суми. До цього у Повітряних силах декілька разів попереджали про рух ворожих ударних безпілотників через регіон курсом на Південь. Гучно в місті було приблизно о 21:03.
За кілька годин до цього вибухи пролунали у Запорізькій області через атаку ударних дронів. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Зазначимо, що останнім часом ця область часто опиняється під ударами.