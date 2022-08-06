Інформація про вибухи в Миколаєві почала з'являтися о 03:29. Через 15 хвилин такі ж повідомлення почали надходити від жителів Запоріжжя. Представники влада поки ніяк це не коментували. Приблизно о 1 годині ночі також прогриміли вибухи в Харкові.

Напередодні Окупанти обстріляли Корабельний район Миколаєва: кількість поранених зросла вдвічі

В яких областях оголосили повітряну тривогу:

Миколаївська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька.

Щодо Дніпропетровщини, то там до цього ще окремо попередили про небезпеку жителів Нікопольського району. Всіх жителів громади о 21:34 попросили перейти в укриття через загрозу артилерійських обстрілів.

Також "почервонілою" є на карті Луганщина. Проте там не повідомляли про відбій тривоги ще від 4 квітня.



Карта тривог станом на 03:38 / Скриншот

Приблизно через 20 хвилин після вибухів на Запоріжжі та Дніпропетровщині почали гудіти сирени відбою. У Нікопольському районі небезпека залишилася.