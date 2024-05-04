Спасатели рассказали, что тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром, что способствовало быстрому распространению пожара. Возгорание вспыхнуло в Ингульском районе города.

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Что известно о пожаре в Николаеве

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на место пожара направляли:

  • дежурных караула,
  • спецтехнику городских подразделений ГСЧС,
  • тактический робот Magirus Wolf R1.

Пожарные сообщали, что:

  • по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров;
  • в 11:28 возгорание ликвидировали, его площадь составила 2 000 квадратных метров.

Масштабный пожар в Николаеве

Спасатели показали пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Германии горел завод, что может быть связан с IRIS-T

  • В Берлине 3 мая вспыхнул металлотехнологический завод в районе Лихтерфельде. Известно, что загорелся завод Diehl Metall, который не имеет прямой связи с производством IRIS-T, но является частью ведущей немецкой промышленной группы Diehl.
  • Огонь вспыхнул в четырехэтажном здании площадью 2000 квадратных метров. Жителей предупредили об инциденте и попросили, чтобы люди закрыли окна и двери.
  • Спасатели тушили пожар извне во избежание образования цианистого водорода. Впоследствии пожарная служба Берлина заверила, что повышенной концентрации вредных веществ в воздухе нет.