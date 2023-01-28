О таком случае рассказал и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Случилось это в Новоайдаре.

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У Кобзона аншлаг

Так, в медучреждении, где оккупанты надеялись исцелиться после встречи с ВСУ, они получили совсем не то, чего ожидали. Благодаря "Бавовнятку" теперь десятки из них не вернутся ни на поле боя, ни домой.

Что-то не так с больницей, где россиян лечили. Десятки погибших орков. Не долечились. У Кобзона аншлаг. Sold out обеспечило Бавовнятко,

– написал Сергей Гайдай.

За последние сутки потери у оккупанта значительны

Стоит отметить, что десятки оккупантов из одной больницы – капля в море. Ведь за последние сутки к праотцам отправились сотни. Так, войску Украины удалось ликвидировать 800 россиян, благодаря чему счетчик потерь врага достиг отметки 125 510 человек.

Также красиво горит и техника оккупантов. По состоянию на 28 января за последние сутки удалось уничтожить:

7 танков (в общей сложности 3189 единиц);

4 боевых бронированных машин (6344);

8 артиллерийских систем (2188);

1 РСЗО (453);

1 самолет (293);

1 вертолет (284);

6 БпЛА оперативно-тактического уровня (1947);

26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5027).



Актуальные потери врага по состоянию на 28 января / Инфографика Генштаба ВСУ