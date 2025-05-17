Журналистка спросила у мужчины на улице о его отношении к вышиванке. Тот в ответ заявил, что по национальности он – россиянин. В то же время не сумел сказать, какая национальная одежда у россиян, сказав коротко: "Да, черт его знает", передает 24 Канал.

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Путинист на улицах Одессы

После мужчина сказал, что "Украина – это искусственно созданное государство". Также он размечтался об оккупации Одессы страной-агрессором, подчеркнув, что это якобы российская территория. Мол, когда "Путин заберет Одессу к себе, в Россию, у нас все будет нормально". Журналистка поинтересовалась, почему тогда мужчина не едет в Россию, если там лучше.

"Так это, что каждый раз надо переезжать?", – возмутился путинист.

Кстати, он выразил и девиз, который ярко и точно описывает население страны-агрессора. Говорит, что его с детства приучили так: "что дали, то и жри".

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Напомним, что киевлянин в Дарницком районе высказывался пренебрежительно об украинских военных, заявляя, что они "зарабатывают бабло на фронте".