9 декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, которое вызвало значительный общественный резонанс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте

На кадрах зафиксировано гражданского мужчину с травмами головы, который выбегает на проезжую часть. Как сообщают правоохранительные органы, этого мужчину, военнообязанного гражданина Украины, задержали сотрудники Национальной полиции за нарушение правил воинского учета. Вместе с военнослужащими РТЦК и СП его направили для составления административного протокола.

По информации полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он узнал об ответственности за нарушение, начал вести себя неадекватно, пытаясь сначала открыть дверь автомобиля, а затем выбив стекло окна и попытавшись выпрыгнуть на ходу. В результате его действий он получил порезы головы и рук из-за разбитого стекла.

Сейчас мужчина передан в розыск правоохранительными органами Украины.

Если вы встречаете в сети очередное видео о "злоупотреблениях" и "нарушении прав" со стороны ТЦК и СП – проверяйте источники и полноту информации и не доверяйте "вбросам", которые или сами являются элементами враждебной пропаганды, или используются ею для информационно-психологического воздействия,

– написали в ТЦК.

Граждан призывают критически относиться к информации в социальных сетях, особенно к видео, которые могут искажать реальную ситуацию.