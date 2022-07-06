О том, что на бизнесменов, нарушавших закон, удалось выйти, сообщили в Государственном бюро расследований. Сеть состояла из подпольных игорных залов с азартными играми.
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До вторжения России в Украину работали 400 таких залов
Как отметили в ГБР, до 24 февраля 2022 года на территории Украины работали около 400 таких игровых залов. После начала войны они сделали паузу в своей работе, однако постепенно начали снова открывать двери для посетителей.
Наиболее активизировался нелегальный игорный бизнес в Киеве и Одессе. За месяц оборот игорных заведений в этих двух городах достигал в среднем 300 миллионов гривен.
Залы работали, придерживаясь конспирации
Подпольные заведения принимали клиентов в разных районах городов и со строгой конспирацией. Людей здесь "подсаживали" на азартные игры, чтобы они впоследствии уже не могли от этого отказаться.
ГБР провело более 115 обысков
В то же время сотрудники ГБР провели 115 одновременных обысков. Они посетили квартиру организаторов, их офисы и сами залы. Удалось изъять более 530 единиц техники, "черную" бухгалтерию, записи и более 7 миллионов гривен в разных валютах. В скором времени участникам незаконной схемы сообщат о подозрении.
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Что известно о легализации игорного бизнеса в Украине:
- Игорный бизнес легализовали в августе 2020 года.
- В феврале 2021 г. были выданы первые лицензии на работу.
- За предыдущий год предприниматели получили более 4 тысяч таких лицензий.
- В августе 2021 года власти сообщили, что от игорного бизнеса Украина заработала первый миллиард.
ГБР рассказало о разоблачении нелегальной сети игорных заведений – видео