Спасатели сообщили, что инцидент произошел на улице Базарной. Специалисты ГСЧС по состоянию на 12:06 6 декабря приступили к аварийно-спасательным работам, пишет 24 Канал.

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Что известно об обвале дома в Одессе

Произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этаж,

– рассказали в ГСЧС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала, что:

они начали аварийно-спасательные работы;

обследовали подвальное помещение на наличие людей – не обнаружили ни раненых, ни погибших.

ГСЧС привлекла 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей.

В Одессе обрушился жилой дом / Фото ГСЧС

Спикер ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко рассказала журналистам Укринформа, что по словам очевидцев, там были люди. Скорее всего, говорится о бездомных.

Они сами вышли, с ними все хорошо,

– заявила спикер.

Что известно об обрушившемся доме

Заместитель главы Одесского горсовета Александр Филатов рассказывал на брифинге, что по состоянию на 27 ноября в доме проживало пять семей. Однако должностное лицо объясняло, что людей будут отселять точно, ведь другого выхода нет.

У нас есть квартиры или жилищный фонд. Я дал поручение всем главам администраций, чтобы они подняли статистику и посмотрели, где есть свободные квартиры, чтобы пойти к людям и четко предложить им локации. Такая статистика должна быть уже сегодня, в худшем случае – завтра,

– уверял Филатов.

По его словам, жилой дом будет демонтирован, и это сложный процесс, ведь здание является историческим памятником и находится в буферной зоне ЮНЕСКО.

Кстати, 27 августа 2023 года в этом доме на Базарной рухнула стена. Жители дома убеждали, что обрушение произошло из-за ракетного удара россиян, ведь взрывная волна ударила по дому.

Тогда СМИ писали, что дом:

построен еще в 20 веке;

является памяткой архитектуры;

находится в аварийном состоянии уже 30 лет.

Обратите внимание! В сентябре 2023 года Департамент городского хозяйства Одесского горсовета объявил, что ищет инвесторов для выполнения капитально-восстановительных работ в доме по улице Базарной 93, что является памятником истории. В конце ноября из-за непогоды в доме снова было обрушение. Тогда заместитель городского головы Александр Филатов сообщил, что дом хотят лишить статуса памятники архитектуры, чтобы демонтировать.