Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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Совершил надругательство над флагом Украины и кражу в пункте обмена валют

О позорном поступке парня, который произошел 9 октября примерно в полночь на Европейской площади, полицейским сообщили военнослужащие Нацгвардии. Во время патрулирования города они вместе с прохожими заметили, как незнакомец поджигает сине-желтые флажки и выражает непонятные высказывания у большого флага.

Осматривая место происшествия, правоохранители изъяли более 50 фрагментов флажков с термическими повреждениями. В полиции сообщили, что правонарушителем оказался 23-летний житель Одессы. Сам злоумышленник заявил, что "поджег флажки в память о павших защитниках, потому что таким образом молился за мир в Украине".

Правоохранители рассказали, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за курение табачных изделий и распитие алкогольных напитков в запрещенных местах. А также нарушал комендантский час, за что законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность.

Также правоохранители установили, что этот же парень причастен к краже в обменном пункте на улице Ришельевской, о которой днем сообщили сотрудники учреждения. Когда парень был в помещении обменника, то заметил на стене планшетное устройство для самостоятельного подсчета клиентами обменной суммы, сорвал его и убежал. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение похищенного имущества.

В полиции указали, что действия злоумышленника квалифицированы по 2 статьям УК: надругательство над государственными символами и кража, совершенная в условиях военного положения.

Указывается, что правонарушителю грозит до 8 лет заключения.

Также там добавили, что в рамках начатых производств будет назначен ряд экспертиз, в том числе и по установлению вменяемости правонарушителя.