В Одессе прогремели взрывы: город под атакой БпЛА

В Одессе вечером 27 декабря прогремел взрыв. Город находится под атакой вражеских БпЛА.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрыве в Одессе?

Воздушную тревогу только в Одесском районе объявили в 20:57.

"БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу", – писали в Воздушных силах в 21:05.

Через 2 минуты там уже призвали одесситов быть в укрытиях. А уже в 21:22 прогремел взрыв.

Издание "Думская" отметило, что в городе работала ПВО.

В 21:43 ПС снова предупредили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.

Враг бьет по Одессе. В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях,

– призвал председатель ОВА Сергей Лысак.

