В Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА

В Одесі увечері 27 грудня прогримів вибух. Місто перебуває під атакою ворожих БпЛА.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибух в Одесі?

Повітряну тривогу лише в Одеському районі оголосили о 20:57.

"БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу", – писали у Повітряних силах о 21:05.

За 2 хвилини там уже закликали одеситів бути в укриттях. А уже о 21:22 пролунав вибух.

Видання "Думська" зазначило, що місті працювала ППО.

О 21:43 ПС знову попередили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Ворог б'є по Одесі. У місті вибухи. Усім залишатися в укриттях,

– закликав голова ОВА Сергій Лисак.

