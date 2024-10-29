Об этом сообщили журналисты 24 Канала, которые находятся в городе. Отмечается, что взрыв прогремел до начала воздушной тревоги.

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Взрыв в Одессе

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Вечером во вторник, 29 октября, в Одессе было шумно. Журналисты 24 Канала в 17:02 сообщили, что тогда прогремел взрыв, указав, что он прозвучал до начала тревоги.

Практически сразу после этого в регионе объявили воздушную тревогу. Параллельно с этим в Воздушных силах сообщили о работе противовоздушной обороны по вражескому разведывательному дрону.

Одесская область – работа ПВО по разведывательному БпЛА,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 17:13 в области все еще звучит тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.