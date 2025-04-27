О взрывах в городе сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов Труханов, информирует 24 Канал.

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Дроны добрались до Одессы из Черного моря

Труханов призвал жителей города находиться в укрытиях. Ранее с аналогичным предупреждением обратились к жителям региона и в Воздушных силах ВСУ.

Также угроза от запущенных Россией "Шахедов" касалась и Черноморска. Предварительно, над Одесской областью вражеские беспилотники сбивали силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 3 ночи в большинстве областей Украины – воздушная тревога. Опасность подстерегает жителей Юга, Севера, Востока и части центральных регионов.



Взрывы прогремели в таких городах, кроме Одессы:

Житомир,

Павлоград,

Запорожье,

Днепр.

Громко было и на территории Киевской области. В Киевской ОВА отметили, что это работает по вражеским целям ПВО.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.