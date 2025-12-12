В Одессе прогремела серия взрывов

В ночь на 12 декабря Россия начала террор Украины дронами. Враг запустил БпЛА с разных локаций. Беспилотники атаковали Одесскую область.

Около 00:45 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одессе?

В 00:44 Воздушные силы сообщили, что БПЛА из Николаевщины следует курсом на Одесщину.

В 01:08 стало известно, что вражеские дроны из акватории Черного моря тоже двигаются курсом на юг Одесщины.

Затем мониторинговые каналы начали сообщать о взрывах в Одессе и приближении к городу окола десятка беспилотников. В частности, было громко в Пересыпском районе.

После 2 часов ночи в Одессе прозвучала серия взрывов.

К слову, в ночь на 12 декабря под ударом российских БПЛА оказался Павлоград на Днепропетровщине.

Каковы последствия последних российских обстрелов Украины?