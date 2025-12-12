У ніч проти 12 грудня Росія почала терор України дронами. Ворог запустив БпЛА з різних локацій. Безпілотники атакували Одещину.

Близько 00:45 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також У Криму на аеродромі сталася "бавовна": є загиблі серед російських військових

Що відомо про вибухи в Одесі?

О 00:44 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одещину.

О 01:08 стало відомо, що ворожі дрони з акваторії Чорного моря теж рухаються курсом на південь Одещини.

Потім моніторингові канали почали повідомляти про вибухи в Одесі і наближення до міста з десятка безпілотників. Зокрема, гучно було у Пересипському районі.

Після 02:00 в Одесі пролунала серія вибухів.

До слова, у ніч проти 12 грудня під ударом російських БпЛА опинився Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Які наслідки останніх російських обстрілів України?