В Одесі пролунала серія вибухів
- У ніч проти 12 грудня Росія атакувала Одесу дронами.
- Безпілотники рухалися на Одещину з Миколаївщини та акваторії Чорного моря.
У ніч проти 12 грудня Росія почала терор України дронами. Ворог запустив БпЛА з різних локацій. Безпілотники атакували Одещину.
Близько 00:45 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Одесі?
О 00:44 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одещину.
О 01:08 стало відомо, що ворожі дрони з акваторії Чорного моря теж рухаються курсом на південь Одещини.
Потім моніторингові канали почали повідомляти про вибухи в Одесі і наближення до міста з десятка безпілотників. Зокрема, гучно було у Пересипському районі.
Після 02:00 в Одесі пролунала серія вибухів.
До слова, у ніч проти 12 грудня під ударом російських БпЛА опинився Павлоград, що на Дніпропетровщині.
Які наслідки останніх російських обстрілів України?
- У ніч проти 11 грудня Росія атакувала Україну понад сотнею безпілотників.
- Внаслідок влучань на Одещині спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Також пошкоджені 2 приватних житлових будинки та адмінбудівля.
- Росіяни вдарили по енергетиці у Кременчуцькому районі. Через прямі влучання та падіння уламків пожежі охопили кілька об'єктів.
- У Сумах через ворожі удари виникло загоряння 2-поверхової нежитлової будівлі.