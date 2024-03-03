Примерно в 20:42 3 марта глава МВД Игорь Клименко сообщил о завершении операции. Напомним, что российская атака дронами на Одессу произошла в ночь с 1 на 2 марта.

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Что известно о количестве погибших

Министр внутренних дел заявил, что спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в Одессе. По его словам, в результате российского удара погибли 12 человек, среди них – 5 детей.

Спасатели несколько минут назад завершили деблокировку тела ребенка – девочки 2016 года рождения. Младшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца,

– написал Клименко.

Глава МВД поблагодарил каждого, кто в эти дни был на месте происшествия и был рядом с потерпевшими.